Imprese: salta trattativa Cnh-Faw per Iveco, soddisfazione di Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial ha confermato il termine della trattativa con i cinesi di Faw Jiefang per la vendita di Iveco, ribadendo tuttavia l’intenzione di arrivare ad uno spin off delle attività “on highway” all’inizio del 2022. In una nota, Cnh Industrial ha fatto sapere di credere che ci siano “significative opportunità per lo sviluppo del business on highway, derivanti da infrastrutture e soluzioni di trasporto più sostenibili e allineate con gli obiettivi del Green Deal europeo”. La trattativa era stata al centro di un ampio dibattito negli ultimi mesi, con le forze politiche che hanno a più riprese sottolineato le possibili implicazioni dell’operazione in materia di sicurezza nazionale, alla luce delle forniture di veicoli militari alle Forze armate italiane attraverso il ramo Iveco Defence Vehicles. La notizia del mancato perfezionamento della trattativa è stata accolta positivamente dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che ha ribadito l’attenzione del governo nei confronti della vicenda. (segue) (Ems)