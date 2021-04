Imprese: salta trattativa Cnh-Faw per Iveco, soddisfazione di Giorgetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo seguito con attenzione e attiva discrezione il caso, perché la produzione di mezzi pesanti su gomma è di interesse strategico nazionale: il ministero dello Sviluppo economico, a questo punto, è pronto a sedersi al tavolo e intervenire per tutelare e mantenere questa produzione in Italia”, ha affermato il ministro in una nota. Una preoccupazione, quella dell’esecutivo, che Giorgetti aveva ribadito anche giovedì scorso in audizione davanti alle commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato. In quell’occasione, come auspicato a più riprese anche da vari esponenti delle forze politiche, aveva anche affermato che “sono in gioco interessi strategici che giustificano una valutazione, sia essa positiva o negativa, sul golden power”. Lo stop alle trattative smentisce le indiscrezioni che nei giorni scorsi parlavano di un completamento della due diligence, confermando invece una valutazione negativa da parte di Cnh Industrial dell’offerta presentata dai cinesi. (Ems)