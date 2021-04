© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Centro di Novegro: un potenziale di 30 linee, quasi 5mila inoculazioni al giorno” lo ha scritto su Facebook Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia pubblicando un video in cui si può osservare l'allestimento del centro vaccinale che sarà gestito dal gruppo San Donato e che dovrebbe entrare in funzione la prossima settimana (Rem)