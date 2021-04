Imprese: De Palma (Fiom) su Iveco, governo e aziende ora diano certezze ai lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia della rottura della trattativa tra Cnh Industrial e la cinese Faw impone di dare certezze: è necessaria la convocazione urgente presso il ministero dello Sviluppo economico per le garanzie sull'accordo sottoscritto il 10 marzo del 2020 al Mise per gli investimenti sul gruppo, a partire da Iveco, per dare prospettive occupazionali attraverso l'implementazione del piano industriale fondato sull'innovazione tecnologica. Così in una nota Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive. “Il tempo delle dichiarazioni alla stampa e del silenzio del tavolo istituzionale è finito, chiediamo certezze per un settore strategico per il nostro Paese e per le lavoratrici e i lavoratori, con tutti gli strumenti a disposizione del governo con le risorse del Recovery fund per investire sulla filiera della produzione di mezzi per la mobilità del trasporto pubblico delle persone e del trasporto merci", ha detto. (Com)