Frosinone: sindaco Ottaviani, raddoppio ospedale non rinviabile

- Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, presenterà, nei prossimi giorni, la richiesta formale di finanziamento del raddoppio dell'ospedale di Frosinone, per un ammontare intorno ai 35 milioni di euro, ritenendo l'operazione ormai non più rinviabile, all'esito della valutazione dei risultati epidemiologici e sanitari, conseguenti allo stato di emergenza attualmente presente su tutto il territorio provinciale. "L'ospedale di Frosinone - spiega il sindaco Ottaviani - è quasi totalmente dedicato al Covid-19, ormai, da oltre un anno. Tale situazione, oltre a comportare una riconversione difficile e, spesso, critica con la specializzazione in ambito pandemico da Sars-Cov-2, contemporaneamente sta producendo un evidente rallentamento - se non, addirittura, la cancellazione, di fatto - della cura e dell'assistenza per le altre patologie, soprattutto quelle per le quali sono necessari percorsi diagnostici e terapeutici di una certa durata e complessità. E ciò, a prescindere dall'enorme lavoro profuso da parte della manager Pierpaola D'Alessandro e dagli operatori sanitari, medici e paramedici, i quali più che in corsia, sembrano ormai militari in trincea, sicuramente non al riparo dai fendenti che arrivano da ogni dove". (segue) (Com)