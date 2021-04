Frosinone: sindaco Ottaviani, raddoppio ospedale non rinviabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in procinto di trovare una soluzione, forse, per il Covid, in un futuro abbastanza prossimo ma, nello stesso periodo, avremo moltissimi casi di persone che si ammaleranno e rischieranno di venir meno per patologie cardiologiche, neurologiche e, soprattutto, oncologiche, poiché gli spazi fisici sono oggettivamente insufficienti. Ecco perché - prosegue ancora il sindaco di Frosinone - è indispensabile procedere al raddoppio dell'ospedale del capoluogo, peraltro facilmente attuabile nella zona dell'attuale mega-parcheggio, distinguendo l'attività del padiglione centrale da quella di un secondo e ulteriore plesso, nel quale portare avanti attività differenziate e, nel caso, anche complementari. È inconcepibile pensare che, anche nel medio periodo, e non solo in questa fase di emergenza, l'unico ospedale di un capoluogo di provincia, con mezzo milione di residenti, sia costretto a dirottare altrove i pazienti, attivando una mobilità di persone che porta con sé ulteriori criticità e sofferenze per il malato e per la stessa famiglia. Credo che in un periodo in cui continuiamo a sentir parlare di investimenti di decine o centinaia di miliardi di euro, anche per il centro-sud, tramite fonti di finanziamento statali o comunitarie, solo pensare di escludere il comune capoluogo della provincia di Frosinone da queste opportunità, soprattutto in materia sanitaria, sarebbe l'ultimo dei crimini da tenere lontani dal nostro territorio". (segue) (Com)