Frosinone: sindaco Ottaviani, raddoppio ospedale non rinviabile (3)

- Lo scorso ottobre, su questo stesso tema, si è pronunciato il consiglio comunale di Frosinone, approvando all'unanimità la mozione urgente avente a oggetto la richiesta di destinare i fondi europei all'ampliamento dell'assistenza ospedaliera del capoluogo. Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, aveva infatti proposto che una quota degli oltre 200 miliardi di euro concessa attraverso il Recovery Fund fosse utilizzata all'ampliamento dello Spaziani. In particolare, il sindaco Ottaviani ha sottolineato: "L'ampliamento della struttura può costituire una proposta di altissimo livello e utile, non solo per l'intera provincia di Frosinone, ma per tutto il basso Lazio, peraltro una delle poche rientranti nei requisiti di sostenibilità, di innovazione sanitaria e di investimenti infrastrutturali, che sono alla base delle condizioni di ammissibilità per i progetti finanziati dall'Europa con lo strumento del Recovery fund. Il fatto che l'intero consiglio comunale di Frosinone, superando le normali differenze tra maggioranza e minoranza, abbia approvato la mozione all'unanimità costituisce sicuramente un elemento di cui la politica regionale e nazionale dovrà tenere conto, nella ridistribuzione delle risorse straordinarie provenienti dall'Europa". (segue) (Com)