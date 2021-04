© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella giornata di ieri record di vaccinazioni: 347.279 le dosi somministrate in un giorno. La campagna di immunizzazione va avanti, grazie all’impegno del Generale Figliuolo, del capo dipartimento della Protezione civile Curcio e delle Regioni. Per ripartire davvero, il segreto è non smettere di correre”. E’ quanto scrive su Twitter il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. (Rin)