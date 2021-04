© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio l'Assemblea nazionale del Pd non soltanto per la fiducia che mi ha dato con il voto di oggi ma per lo straordinario contributo di idee, proposte e riflessioni che è emerso durante la discussione, con interventi arrivati da tutta Italia. Grazie di cuore a tutti". Lo scrive su Twitter la neo eletta vicesegretaria del Partito democratico, Irene Tinagli. (Com)