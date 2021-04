Covid: Mulè, profondo cordoglio e commossa vicinanza all’Arma dei Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo profondo cordoglio e commossa vicinanza all'Arma dei Carabinieri che piange la scomparsa in pochi giorni di quattro suoi uomini a causa del Covid: il luogotenente carica speciale Franco Gagliardo, comandante della Stazione Carabinieri Forestali di San Marco dei Cavoti (Bn), il maresciallo maggiore Stefano Capenti, comandante della Stazione di Peschiera Borromeo (Mi), il maresciallo maggiore Massimo Paris, comandante della Stazione di Guarcino (Fr) e il maresciallo maggiore Alberto Lovison, comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Aurisina (Ts). Così in una nota il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè. “Altissimo il prezzo che le Forze armate continuano a pagare, da sempre in prima linea nella lotta al Covid: alle famiglie dei Carabinieri le più sentite condoglianze", ha detto. (Com)