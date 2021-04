Covid: FI, bene riaperture, scommessa positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ritengo che il presidente Draghi abbia preso una giusta decisione sulle riaperture". Lo ha detto Giuseppe Moles, sottosegretario all'Editoria e vice presidente dei senatori di Forza Italia, intervistato da "Radio radicale". "Noi abbiamo sottolineato, come Forza Italia, che buona parte del sistema socioeconomico del Paese rischiava di andare definitivamente in crisi. Le riaperture - ha aggiunto - rappresentano quindi una scommessa in positivo più che giustificata. Spero però che questo sia solo un primo passo perché sono tante le attività commerciali ed economiche che rimarranno ancora chiuse e che mi auguro potranno riaprire il prima possibile".(Com)