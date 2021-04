Covid: Boccardi (Assoeventi), nessuna novità su aperture per wedding

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando ieri sono state annunciate le date per le riaperture delle varie attività produttive, centinaia di migliaia di imprese, professionisti e lavoratori del comparto del wedding e degli eventi privati, sono rimasti in religioso silenzio in attesa di conoscere la data che loro più interessa: quell'attesa è rimasta delusa e ad oggi non sappiamo ancora nulla. Così in una nota Michele Boccardi, presidente di Assoeventi. “Si è detto quando apriranno stadi, cinema, teatri, piscine, palestre, fiere, ristoranti, bar, ma ancora nessuno sa quando e come potremo riaprire noi che siamo praticamente chiusi dal primo Dpcm del marzo 2020 e che abbiamo subito una perdita di ricavi nel 2020 pari al 90 per cento rispetto al 2019: siamo certi che si sia trattata di una involontaria dimenticanza e che il governo chiarirà ad horas quando potrà tornare operativo il comparto del wedding e degli eventi privati, che tra l'altro ha già predisposto un protocollo di prevenzione per le riaperture in sicurezza con la Regione Puglia”, ha detto. (Com)