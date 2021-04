Milano 2021: Mascaretti (Fd'I), Giunta Sala lascia una città carica di problemi irrisolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Resto allibito nel sentir parlare di Milano in 15 minuti e di altri progetti ai quali bisognerebbe pensare solo dopo aver risolto i problemi gravi della città. Irrisolti in questi ultimi cinque anni". Lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo Fd'I a Palazzo Marino. "Per ora 15 minuti sono quelli che impiegano i cittadini anziani per salire a piedi nelle loro case comunali quando l'ascensore non va. Il che avviene spesso dove gli ascensori ci sono, ma in molti casi gli ascensori non ci sono nemmeno. Si parla di progetti green, ma gli impianti delle case popolari non hanno le valvole sui caloriferi e gli impianti di riscaldamento vanno giorno e notte obbligando gli inquilini a stare con le finestre aperte in inverno. Se la Giunta Sala avesse voluto veramente fare qualcosa di green avrebbe dovuto cominciare proprio dagli immobili comunali invece dopo cinque anni di mandato, nulla. Ci penseremo noi. Per ora con gli emendamenti al bilancio. Chiediamo fondi affinchè impianti di riscaldamento rotti e infiltrazioni d'acqua dal tetto siano riparati e siano realizzati nuovi impianti ascensori per le case comunali dove vivono disabili e anziani. Prendiamo atto che la Giunta Sala lascia una città carica di problemi irrisolti " (Com)