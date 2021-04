Myanmar: tre militari feriti in una serie di esplosioni a Yangon, uno è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre militari birmani sono rimasti feriti in una serie di esplosioni avvenute oggi a Yangon, la principale città economica del Myanmar. Secondo quanto riferito da fonti della polizia al sito locale "The Irrawaddy", tre ordigni artigianali sono esplosi intorno alle 14 in un ufficio dell'amministrazione generale nel distretto di Yankin. Le fonti hanno confermato che nelle esplosioni sono rimasti gravemente feriti tre militari, dei quali uno si trova in condizioni critiche. Un testimone locale ha affermato che le bombe sono state lanciate nell'ufficio dall'esterno, e che in strada si sono sentite forti esplosioni, in seguito alle quali sono prontamente intervenuti i militari. I feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale e diversi camion militari sono arrivati sul posto, spingendo gli abitanti a non uscire di casa. Un'altra esplosione si è verificata intorno alle 16:15 vicino al cancello di un ex campo d'armi militare un tempo utilizzato per la Giornata delle forze armate, situato su Wisara Road a Yangon. (Inn)