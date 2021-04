Sport: FI, approvare nostre proposte per settore duramente colpito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato riunito dal responsabile nazionale Marco Marin il dipartimento Sport di Forza Italia: i responsabili regionali hanno manifestato la loro forte preoccupazione per lo sport italiano che è uno dei settori più duramente colpiti dall'emergenza covid, ritenendo che sia particolarmente importante l'approvazione degli emendamenti sullo sport presentati da Forza Italia al decreto Sostegni. Altrettanto importante, si legge in una nota, sarà procedere a riaperture in sicurezza, e che nel Recovery plan trovino spazio le risorse necessarie ad un vero piano per il rilancio dello sport italiano. “Lo sport ha valenza sociale, economica, di prevenzione sanitaria e non si può continuare a destinare ad un settore così importante solo le briciole: per questo chiediamo al presidente Draghi un cambio di passo anche nello sport certi che un uomo pragmatico come lui saprà intervenire in modo rapido ed efficace per sostenere il mondo sportivo che coinvolge più di 20 milioni di italiani”, conclude la nota. (Com)