Russia-Ucraina: Fsb, console a San Pietroburgo interessato a targhe, archivi Fsb e casi penali

- Il console ucraino a San Pietroburgo, Oleksandr Sosonyuk, era interessato a ottenere targhe di autovetture presenti in archivi classificati, un database del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) e un fascicolo contenente alcuni procedimenti penali. È quanto emerge da un video pubblicato dall’ufficio di pubbliche relazioni dell’Fsb. Sosonyuk "stava cercando degli archivi sui cittadini russi, e io e un mio collega, abbiamo tentato di venderli a quest’uomo”, spiega un agente che appare nel video dell’Fsb, secondo cui il console ucraino “stava cercando dati secretati su delle targhe di autovetture, archivi dell’Fsb e su alcuni procedimenti penali”. Inoltre, dal video risulta che le azioni del console non corrispondono al suo status diplomatico e che è sospettato di spionaggio. Il video diffuso mostra anche la detenzione del diplomatico ucraino. "Sei stato arrestato per azioni illegali definite come ‘spionaggio’. Inoltre, sei stato colto in flagrante, durante il trasferimento di materiali di natura riservata", ha detto nel video l’agente dell'Fsb rivolgendosi al console. (segue) (Rum)