Russia-Ucraina: Fsb, console a San Pietroburgo interessato a targhe, archivi Fsb e casi penali (2)

- All'inizio della giornata, l'Fsb ha dichiarato che Sosonyuk è stato arrestato venerdì sera mentre cercava di ottenere informazioni classificate dell'Fsb e dagli archivi delle forze dell'ordine durante un incontro con un cittadino russo. L'Fsb ha definito le attività del rappresentante diplomatico ucraino ostili nei confronti della Russia e incompatibili con il suo status diplomatico. Secondo il ministero degli Esteri ucraino, Sosonyuk dopo essere stato detenuto per diverse ore è tornato nella sede della missione diplomatica. La vicenda, oltre a provocare la protesta delle autorità ucraine – secondo cui la vicenda sarebbe stata costruita ad arte – ha portato alla prassi oramai nota in questi casi, ovvero l’espulsione reciproca di funzionari diplomatici. Il ministero degli Esteri russo, infatti, ha dichiarato persona non grata il console ucraino a San Pietroburgo, invitandolo a lasciare il Paese entro 72 ore a partire da lunedì. A stretto giro, anche il ministero degli Esteri ucraino ha disposto la medesima misura nei confronti di un rappresentante senior dell’ambasciata russa a Kiev. (Rum)