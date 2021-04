Migranti: Tajani (FI), solidali con Salvini, incomprensibile solo lui a processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché solo Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms visto che si è trattato di una decisione condivisa da più ministri del governo Conte 1? Per noi la legge deve essere uguale per tutti e non soggetta a interpretazioni politiche. Siamo solidali con Matteo Salvini": E' quanto scrive sul proprio profilo Facebook il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, commentando il rinvio a giudizio del leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla vicenda della nave Open Arms. (Rin)