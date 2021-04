Usa-Russia: cancelliere austriaco, pronti a ospitare possibile summit Biden-Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha proposto di tenere il possibile incontro fra i presidenti di Stati Uniti e Russia, Joe Biden e Vladimir Putin, a Vienna. "Siamo già in contatto con le parti russa e statunitense, se davvero dovesse esserci un incontro del genere", ha detto Kurz in un'intervista a un podcast tedesco. “Tradizionalmente abbiamo sempre avuto buoni contatti con i partner orientali. Siamo neutrali, e quindi forse anche un interlocutore gradito per la Russia", ha detto Kurz. In precedenza, il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, ha dichiarato la propria disponibilità a organizzare il possibile incontro. Un vertice tra Putin e l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è svolto a Helsinki nel 2018. Prima di tutto, tuttavia, il presidente russo deve ancora accettare l’invito estesogli dall’omologo statunitense nel corso della conversazione telefonica dello scorso 14 aprile.(Geb)