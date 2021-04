Covid: Fratoianni (Si), garanzie e tutele per mondo dello spettacolo fermo da 419 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 419 giorni di stop, il mondo dello spettacolo è senza dubbio uno dei settori più colpiti dalla pandemia: servono risposte serie, immediate e strutturali; reddito di continuità, garanzie, tutele, riconoscimento, finanziamenti corposi per aggirare il problema della limitata capienza, e non solo. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, nel giorno della mobilitazione nazionale dei lavoratori del mondo dello spettacolo. "Ma per fare ciò, prima di tutto, è necessario ascoltare, dare parola a chi vive sulla propria pelle questa condizione: per questo oggi sono stato in piazza a Foligno insieme ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo contro un bando del locale comune penalizzante, per ascoltare le loro ragioni, le loro proposte, confrontarmi e portare in Parlamento le loro istanze”, ha detto. (Rin)