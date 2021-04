Donbass: cancelliere austriaco Kurz, situazione umanitaria estremamente grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione umanitaria nel Donbass, l’area orientale dell’Ucraina, è estremamente grave. Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, in un’intervista a un podcast tedesco. Kurz ha messo in guardia contro un'escalation del conflitto nell'Ucraina orientale, non accettando la dichiarazione della parte russa secondo cui i movimenti di truppe lungo il confine ucraino sono una normale esercitazione. Ogni nuovo scontro lungo la linea di contatto nel Donbass, ha aggiunto il cancelliere, rischia di aumentare le sofferenze. (Geb)