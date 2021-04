Roma: Becchetti (Lega), criticità città sotto occhi di tutti, Raggi si racconta favole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le criticità capitoline sono sotto gli occhi di tutti, inutile che la Raggi provi a raccontare una storia che sta solo nella sua testa sperando di trasformarla in realtà. Si tratta di mancanze strutturali, che impattano duramente sui cittadini e sul tessuto produttivo capitolino". Lo dichiara Alfredo Becchetti, coordinatore romano Lega. "I commercianti - prosegue - hanno pagato a caro prezzo la pandemia: il governo giallo - rosso ha chiuso le attività, dopo che queste si sono adeguate alle norme anti contagio. Poi le ha riaperte, poi richiuse, senza criteri, senza preavvisi, dall'oggi al domani, causando ripercussioni economiche sull'intera filiera. Nei cimiteri capitolini, invece, il Covid ha soltanto messo in chiaro risalto la strutturale disorganizzazione di questo settore, che ha portato a gravi ritardi nelle cremazioni e nelle tumulazioni". (segue) (Com)