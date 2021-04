Russia-Ucraina: ministero Esteri, console ucraino a San Pietroburgo lasci il Paese entro 72 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha invitato il console ucraino a San Pietroburgo, Oleksandr Sosonyuk, a lasciare il Paese entro 72 ore. È quanto riferito dal dicastero di Mosca, secondo cui questa decisione la convocazione dell'incaricato d'affari dell'Ucraina, Vasily Pokotilo, al ministero degli Esteri russo dopo Sosoknyuk è stato colto in flagrante e arrestato ieri dal Servizio di sicurezza federale (Fsb) mentre riceveva informazioni classificate trafugate. "La parte russa ha sottolineato l'inammissibilità di questo tipo di attività, ritenute incompatibili con lo status di funzionario consolare e lesive degli interessi di sicurezza della Federazione Russa. Il console è stato dichiarato persona non grata ed è stato invitato a lasciare il Paese entro 72 ore”, ha riferito il ministero in una nota. (Rum)