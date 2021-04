Alitalia: Miccoli (Pd), Calenda al solito sfugge alle sue responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda su Alitalia continua ad attaccare i sindacati. Come su Ilva e Almaviva per lui la colpa è sempre dei sindacati e dei lavoratori". Lo scrive in un post su Facebook, Marco Miccoli della Direzione Nazionale del PD in risposta a un tweet di Carlo Calenda. "Ma come fa a candidarsi sindaco di Roma, uno che ha fatto il ministro dello sviluppo economico e sfugge dalle sue responsabilità accusando chi dalle vertenze ha ricevuto licenziamenti e disoccupazione?", conclude Miccoli. (Rer)