Gp Imola: Di Maio, quest'anno Gran premio all'insegna del Made n Italy

- Quest’anno il Gp di Imola si chiamerà Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna: un progetto ambizioso, che nasce dalla sinergia tra il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Regione Emilia-Romagna. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Con il Made in Italy abbiamo una potenza di fuoco da valorizzare al massimo. Al ministero degli Affari Esteri vogliamo sfruttare tutti gli appuntamenti di elevato richiamo internazionale, come il Gp del Made in Italy di domani, per trasformarli in un’occasione di marketing del territorio e di tutto il patrimonio che esso esprime. Un modo per fare impresa e far muovere l’economia del nostro Paese", si legge nel post. "Stiamo supportando le nostre aziende con il Patto per l’Export - parliamo di oltre 4 miliardi per aiutare le imprese ad esportare all’estero prodotti italiani creando nuova occupazione - e dobbiamo valorizzare anche lo sport come leva per rilanciare il nostro Paese. Sfruttiamo ogni opportunità", ha aggiunto Di Maio. (Res)