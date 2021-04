Myanmar: Coldiretti, Ue blocca riso dei militari golpisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea (Ue) si appresta a bloccare le esportazioni di riso dei militari golpisti della Birmania (Myanmar). Lo rende noto con soddisfazione la Coldiretti nel sottolineare che lunedì 19 aprile il consiglio dovrebbe adottare mediante procedura scritta una seconda serie di misure restrittive in risposta al colpo di stato militare e alla repressione in corso nel Myanmar che riguardano anche la Myanmar Economic Corporation, il conglomerato gestito dall’esercito birmano che domina il mercato di esportazione del riso mentre le esportazioni ufficiali di riso da parte di aziende private birmane sono quasi inesistenti. Le importazioni di riso in Italia dalla Birmania, prosegue la nota, hanno superato nel 2020 i 13 milioni di chili per effetto di un aumento del 68 per cento grazie al sistema di preferenze generalizzato con l’Unione europea di cui gode il Paese asiatico e che si concretizza nell’applicazione dell’accordo Eba che consente di esportare in Europa tutto senza dazi, tranne appunto le armi. L’aumento delle importazioni dalla Birmania, prosegue la nota, è destinato inevitabilmente a sostenere i golpisti in divisa al centro dell’accusa di violazione dei diritti umani ma anche di “genocidio intenzionale” per i crimini commessi contro la minoranza musulmana dei Rohingya alla quale sono stati sottratti i terreni coltivati. Alla luce del colpo di Stato e della repressione di regime è quindi necessario, conclude la Coldiretti, adottare misure restrittive come hanno fatto altri paesi per costringere il regime del Paese asiatico a sospendere la dura repressione in atto. (Com)