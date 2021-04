Difesa: Serbia, entro 9 anni 80 per cento armamenti saranno di produzione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia di armamento della Serbia per i prossimi nove anni prevede l’acquisto del 20 per cento delle nuove dotazioni all’estero, mentre la quota restante sarà di produzione interna. Lo ha detto il colonnello Slavko Rakic, capo del dipartimento di pianificazione del settore delle risorse materiali del ministero della Difesa serbo. "Circa l'80 per cento di armi e attrezzature militari sarà costituito da produzione domestica, il 20 per cento da quelle importate", ha detto Rakic all’emittente televisiva pubblica serba. (Seb)