Governo: Pastorino (Leu), contro Speranza comportamento infantile

- In una fase così delicata per il Paese, la destra continua ad avere un comportamento infantile: la mozione contro il ministro della Salute Speranza, con tanto di petizione, rappresenta l'ennesimo capriccio di un'opposizione che non riesce ad avanzare proposte. Così in una nota Luca Pastorino, segretario di presidenza di Liberi e uguali alla Camera. “Anche dalla Lega non arriva un esempio di maturità: la strategia di stare all'opposizione, nonostante la presenza nel governo, è insostenibile", ha continuato. “La linea deve essere quella delle aperture a rischio ragionato, senza avventate fughe in avanti perché su un punto serve chiarezza: a nessuno piace imporre delle chiusure", ha concluso. (Com)