Covid: Fratoianni (Si), quello che conta è riaprire in sicurezza

- Il governo ha annunciato uno schema di riaperture in base a delle date e non in base a dati, e quindi mi auguro che questo annuncio sia prima o poi surrogato anche da dati: la cosa che conta è che adesso tutto quello che riapre lo faccia in sicurezza. Lo ha detto stamani il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, dai microfoni de La7 nel corso della trasmissione Omnibus. "Ma attenzione: non possono essere riaperture che alludono a nuove chiusure, non possono aperture che alla fine hanno come conseguenza il ritorno alle chiusure che abbiamo conosciuto in questo ultimo anno”; ha detto, sottolineando la necessità di un salto di qualità nella campagna vaccinale, nel trasporto pubblico e nella capacità di fare tracciamento dei contagi. (Com)