Commercio: assessore Roma, De Vito legge quel che non c'è in ordinanza Consiglio Stato su ambulanti

- L'assessore al Commercio di Roma Andrea Coia replica al presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito sul tema delle licenze degli ambulanti. "De Vito, come Cavallari, cavalcando l'onda delle paure dei concessionari e leggendo nella ordinanza del consiglio di stato quello che non c'è non rende un bel servizio ai cittadini. Il Consiglio di Stato - spiega Coia in una nota - ha solo ritenuto che non vi sia pericolo per cui si debba intervenire repentinamente nella vicenda rimandando la decisione alla sentenza di merito. Chi dovrebbe intervenire urgentemente dovrebbe essere il governo per correggere il pastrocchio che si pone in contrasto con la normativa eurounitaria e con i princìpi costituzionali dando così anche certezza agli operatori. Infatti i giudici della Quinta sezione del Consiglio di Stato non sono entrati nei contenuti della vicenda - che sarà discussa successivamente e che da anni inchioda l'Italia alle procedure di infrazione per violazione delle regole comunitarie -, ma hanno ritenuto che non ricorra il requisito del cosiddetto 'periculum in mora' che cioè - conclude - lo status quo possa creare danni irreversibili fino alla discussione nel merito". (Rer)