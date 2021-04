Germania: Merz (Cdu) sarà candidato alle prossime parlamentari a Hochsauerlandkreis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Friedrich Merz, storico rivale di Angela Merkel, sarà candidato dall’Unione cristiano-democratica (Cdu) tedesca nel distretto di Hochsauerlandkreis, nel Land del Renania Settentrionale-Vestfalia. Il 65enne politico tedesco ha ha battuto il parlamentare della Cdu in carica, Patrick Sensburg, con 327 voti contro 126, ottenendo così il diritto di candidarsi per questo seggio. Merz aveva lasciato la politica nel 2009, dopo aver rappresentato Hochsauerlandkreis nella legislatura federale per 15 anni ed è stato capo gruppo al Bundestag dell’Unione – alleanza fra Cdu e Unione cristiano-sociale – dal 2000 al 2002. È tornato in politica nel 2018 per sfidare, Annegret Kramp-Karrenbauer, nell’elezione per la presidenza della Cdu. Merz ci ha riprovato nei mesi scorsi ma ha nuovamente perso la competizione interna contro Armin Laschet, primo ministro della Renania Settentrionale-Vestfalia. (Geb)