Droga: Polfer di Varese, denunciati un minorenne ed una giovane donna per spaccio

- Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Varese hanno denunciato un quindicenne italiano nella stazione Nord di piazzale Trento, perché trovato in possesso di un coltello a serramanico. Durante il controllo i poliziotti hanno rinvenuto inoltre nel portafoglio del minore circa mille euro in contanti. Il giovane con precedenti di polizia, dopo la denuncia alla Procura della Repubblica per i minorenni di Milano è stato affidato ai genitori mentre il coltello ed i soldi sottoposti a sequestro. Nello stesso pomeriggio alla stazione dello Stato di piazzale Trieste gli agenti della polfer hanno fermato una giovane donna italiana mentre stava salendo sul treno diretto a Mendrisio, trovandola in possesso di 17 grammi di hashish confezionata in 11 pezzi e 400 euro in contanti. L'attività è proseguita con la perquisizione dell'abitazione della ventunenne italiana con precedenti penali, dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 11 grammi di sostanza stupefacente ed il necessario per il confezionamento delle singole dosi. La ragazza dovrà rispondere all'autorità giudiziaria di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. (Com)