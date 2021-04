Myanmar: Media Freedom Coalition chiede difesa diritti giornalisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento, i firmatari condannano "fermamente il colpo di stato militare e la violenza in corso e chiediamo il ripristino del governo eletto democraticamente del Myanmar e delle assemblee parlamentari elette nel novembre 2020. Chiediamo ai militari di cessare immediatamente e incondizionatamente gli attacchi, le intimidazioni e le molestie nei confronti di giornalisti e operatori dei media e di rilasciare tutti coloro che sono stati detenuti arbitrariamente. Chiediamo che gli autori di violazioni e abusi, inclusi gli attacchi a giornalisti e operatori dei media, siano ritenuti responsabili. Chiediamo che i militari rispettino i diritti di riunione pacifica e la libertà di espressione, si astengano dall'uso della forza e rispettino la libertà dei media di denunciare le proteste in modo indipendente, sicuro e senza timore di violenze o detenzioni arbitrarie. Chiediamo la fine di tutte le restrizioni di Internet in Myanmar che sopprimono la libertà dei media e violano il diritto alla libertà di espressione, inclusa la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni. (Com)