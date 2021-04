Nord Macedonia: Ipis, 57,7 per cento dei cittadini vuole vaccinarsi contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 57,7 per cento dei cittadini della Macedonia del Nord sono favorevoli alla vaccinazione contro il Covid-19. È quanto emerge da un sondaggio conto dall'Istituto per la ricerca politica - Skopje (Ipis), secondo cui la maggioranza dei cittadini ha espresso la propria preferenza per i preparati Pfizer e Sputnik V. Il sondaggio è stato condotto telefonicamente tra l'11 e il 14 aprile su un campione di 1.112 cittadini adulti. (Seb)