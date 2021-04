© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa della patria è un sacro dovere del cittadino: articolo 52 della Costituzione. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in un messaggio pubblicato sui suoi profili social. “Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese: ci vado a testa alta e anche a nome vostro”, ha detto. (Rin)