Covid: cordoglio Guerini per scomparsa tre sottufficiali dei Carabinieri

- ”Alle famiglie del maresciallo maggiore Alberto Lovison, del maresciallo maggiore Massimo Paris e del maresciallo maggiore Stefano Capenti, e a tutta l’Arma dei Carabinieri, giungano i miei profondi sentimenti di vicinanza e cordoglio". Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in una nota, appresa la notizia della scomparsa di tre sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, il maresciallo maggiore Alberto Lovison, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Aurisina (Ts), il maresciallo maggiore Massimo Paris, Comandante della Stazione Carabinieri di Guarcino (Fr) e il maresciallo maggiore Stefano Capenti, Comandante della Stazione Carabinieri di Peschiera Borromeo (Mi), vittime del coronavirus. “Voglio esprimere la mia vicinanza e quella di tutta la Difesa all'Arma dei Carabinieri che in pochissime ore ha perso tre validissimi carabinieri. So che si sono dedicati con passione e impegno al dovere, alle istituzioni, e alle proprie famiglie e non saranno mai dimenticati. A tutti i Carabinieri il mio grazie. Siete punto di riferimento per il Paese, presidio della sicurezza di tutti” ha concluso il Ministro. (Com)