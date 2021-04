Trasporti: Lega, bus Cotral a fuoco a Lanuvio, manca piano manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina "un bus Cotral è andato in fiamme a Lanuvio. Fortunatamente, al momento dell'incendio, non vi erano persone a bordo". Così, in una nota, Tony Bruognolo, segretario politico Lega Provincia Roma sud. "È inutile acquistare nuovi mezzi, come ha fatto la Regione Lazio nei giorni scorsi - aggiunge - in assenza di un un piano di manutenzione duraturo ed efficace. È ormai chiaro che nel Lazio, a differenza di altre regioni, il duo Zingaretti-Colaceci preferisca, a fini politici, acquistare nuovi bus invece che cercare di mantenere in buone condizioni quelli già in dotazione".(Com)