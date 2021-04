Sanità: Girelli (Pd), interrogazione in Regione Lombardia su criteri nomina direttore istituto Besta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La drammaticità del periodo storico, le difficoltà della popolazione e l'incertezza nel futuro prossimo richiedono serietà, trasparenza e rispetto delle regole da parte di chi amministra. Ma la nomina del nuovo direttore generale dell'istituto neurologico Besta va in opposta direzione. Per questo lunedì depositeremo un'interrogazione per capire se sono state fatte tutte le verifiche necessarie e soprattutto per quali ragioni si è optato per quella scelta. Vogliamo sapere se davvero non era possibile trovare un profilo più autorevole e rappresentativo. Se infine sia stato applicato un criterio meritocratico. Crediamo infatti che un istituito così prestigioso nel campo della medicina non possa diventare mero terreno di spartizione politica, pedina di un gioco di potere tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. I cittadini meritano rappresentanti all'altezza”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Pd e presidente Commissione d'Inchiesta Covid19 di Regione Lombardia, Gianni Girelli. (Com)