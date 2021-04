Regno Unito: funerale principe Filippo, membri famiglia reale arrivati alla Cappella di San Giorgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi membri della famiglia reale britannica che parteciperanno alla cerimonia funebre per la morte del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, sono arrivati alla Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Nel parco del castello è in corso la processione con i rappresentanti delle forze armate britanniche, in attesa dell’inizio della funziona che sarà celebrata dal decano di Windsor. I membri della famiglia reale sono arrivati alla cappella in auto. Fra loro la duchessa di Cambridge, la duchessa di Cornovaglia, la contessa di Wessex e i suoi figli il visconte Severn e Lady Louise Windsor. Anche Zara e Mike Tindall, la principessa Beatrice e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi, la principessa Eugenie e suo marito Jack Brooksbank hanno viaggiato in auto. A loro si sono uniti, inoltre, i primi cugini della regina, la principessa Alexandra, il duca di Gloucester e il duca di Kent. (Rel)