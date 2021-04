Regno Unito: funerale principe Filippo, prima apparizione pubblica per la regina Elisabetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regina Elisabetta II ha lasciato il castello di Windsor per partecipare al funerale del principe Filippo, duca di Edimburgo e suo consorte. È la prima volta che Elisabetta appare in pubblico da quando è stata annunciata la morte di Filippo. L'inno nazionale è stato suonato da musicisti militari dopo che la regina, affiancata da una dama di compagnia, ha lasciato l'ingresso del castello per raggiungere la Cappella di San Giorgio dove si terrà la cerimonia funebre. La sovrana, a bordo di una Bentley, si è posta in coda al corteo funebre. Nel mentre i figli maggiori di Elisabetta e Filippo – Carlo, principe di Galles e la principessa Anna - sono nel gruppo di testa dietro la bara che ha lasciato la camera ardente pochi minuti fa prima di essere depositata nella cappella. Carlo e Anna sono seguiti dai loro fratelli, il conte di Wessex e il duca di York. In terza fila ci sono il duca di Sussex e il duca di Cambridge e tra i due fratelli reali c'è il loro cugino Peter Phillips. Il vice ammiraglio Tim Lawrence, il marito della principessa reale e il nipote della regina, il conte di Snowdon, sono gli ultimi membri della famiglia che partecipano al corteo. (Rel)