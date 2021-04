Italia-Cina: Di Stefano, accordo su export riso vittoria della coerenza politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto positivo quello fra Italia e Cina che, secondo Di Stefano, è "frutto della chiarezza delle nostre posizioni, nette e determinate, in linea con l’Unione europea, in tema di diritti umani e libertà, ma altrettanto nette e senza agende nascoste nel rispetto delle prerogative nazionali. Ora il nostro riso, eccellenza mondiale, potrà essere venduto anche nel primo Paese consumatore di riso al mondo". Per il sottosegretario si tratta di "un successo epocale che segue i recenti successi su più varietà di frutta. Curioso che qualcuno che fa della strumentalizzazione anti-cinese una quotidiana battaglia politica, stia provando in queste ore a intestarsene i meriti. La coerenza paga, l’incoerenza fa fare brutte figure". (Res)