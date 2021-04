Covid: Raggi visita palestra che rischia chiusura, "vicina a chi ha abbassato saracinesche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, la scorsa settimana ha visitato una palestra a Colli Aniene che rischia di chiudere a causa della crisi economica generata dalla restrizioni dovute alla pandemia. In un post su Facebook Raggi spiega: "Ci sono persone che con questa pandemia hanno perso tutto e chi sta rischiando di non avere più nulla. Tantissime attività si sono fermate e hanno dovuto abbassare le saracinesche: fra queste ci sono molte palestre. Chi lavora da anni in questo settore ha subito durissimi contraccolpi, con tutti i rischi che comporta mandare avanti un’impresa. La scorsa settimana sono stata nella palestra di Ambra e Leandro a Colli Aniene, un posto diventato punto di riferimento per il quartiere. È rimasta chiusa dal primo lockdown, ma la proprietà non ha accettato una dilazione nei pagamenti. Adesso rischia di chiudere i battenti per sempre". (segue) (Rer)