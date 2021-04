Covid: Raggi visita palestra che rischia chiusura, "vicina a chi ha abbassato saracinesche" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi più che mai - aggiunge la sindaca - è necessario il supporto di tutti. Per questo voglio rivolgere un appello anche ai proprietari degli immobili, affinché consentano a realtà virtuose, che hanno sempre pagato regolarmente l’affitto, di concedere la dilazione dei pagamenti in modo da dare loro la possibilità di andare avanti. Palestre come quelle di Ambra sono punti di riferimento preziosi per i nostri territori e vanno preservate. Sono vicina a chi, con coraggio, non si arrende nonostante il peso della crisi. Le istituzioni insieme devono lavorare per trovare soluzioni condivise a tutela dei nostri cittadini: per questo abbiamo creato un fondo da 3 milioni di euro per il microcredito - conclude -, grazie al quale anche chi non riesce a dare garanzie alle banche può accedere a prestiti. Un’iniziativa importante per la ripartenza". (Rer)