Difesa: Libano, esercito riceve 22 tonnellate di aiuti alimentari dal Marocco

- L’esercito del Libano ha ricevuto questa mattina 22 tonnellate di derrate alimentari, donate dal regno del Marocco. Lo riferisce un comunicato delle forze armate libanesi. “Due aerei sono atterrati questa mattina all’aeroporto internazionale Rafik Hariri di Beirut, con un carico di 22 tonnellate di derrate alimentari fornite in dono dal re (del Marocco) Mohammed VI all’esercito”, si legge nella nota, ripresa dall'agenzia di stampa libanese "Nna". Il carico “fa parte degli otto aerei che nel corso dei prossimi giorni trasporteranno in tutto 90 tonnellate”, prosegue il comunicato. “In occasione della consegna del dono, il rappresentante del comandante in capo dell’esercito, generale Joseph Aoun, ha espresso i suoi sinceri ringraziamenti al re Mohammed VI per la sua preziosa iniziativa, e ha augurato prosperità e progresso al regno del Marocco”, conclude la nota. Nel quadro della dura crisi economica e finanziaria che affligge il Libano dall’estate del 2019, il generale Aoun ha recentemente lanciato l’allarme riguardo alle difficili condizioni delle forze armate, i cui finanziamenti sono stati tagliati, e riguardo all’impatto della crisi sugli stipendi dei militari. (Res)