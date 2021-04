Sanità: Mirabelli (Pd), presenterò interrogazione su nomina di Cordone al Besta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore lombardo Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo Pd al Senato, dichiara in una nota: "La nomina di Angelo Cordone a Direttore generale dell'Istituto neurologico Besta è un fatto grave. Cordone risulta essere rinviato a giudizio nell'ambito dell'indagine per i presunti bilanci truccati dell'Ospedale San Matteo di Pavia. Nonostante questo la giunta lombarda all'unanimità l'ha nominato in un ruolo di grande prestigio. Il Besta è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Ircss), quindi vigilato dal Ministero della Sanità. È urgente, quindi, che anche il governo intervenga su questa vicenda e per questo presenterò un'interrogazione. Questa nomina dimostra ancora una volta che, purtroppo, continua ad esserci una continuità dei protagonisti e delle scelte tra la sanità degli scandali dell'era Formigoni e le scelte della giunta Fontana".(Com)