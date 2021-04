© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino in un messaggio su Facebook dichiara: "Da destra attaccano Beppe Sala lanciando nei fatti la campagna elettorale. Addirittura Salvini parla di progetti ed efficienza. Immagino si riferisca a disastri regionali nelle case Aler, 'scandalo Aria', inchiesta su Film commission, pasticci sui vaccini e Rsa. Che vergogna. Non ci faremo intimidire da queste idiozie". (Com)