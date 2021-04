Roma: tre ragazzi denunciati a Trastevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre ragazzi sono stati denunciati a Trastevere in tre diverse situazioni. Il primo è stato colto in flagranza dalla polizia mentre spacciava hashish su Ponte Sisto: a casa nascondeva altri 15 grammi della stessa sostanza, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro, probabile provento della sua illecita attività. Stessa sorte è toccata a un altro spacciatore sorpreso anche lui a vendere hashish: nella sua abitazione è stata rinvenuta altra droga, oltre che soldi e materiale per il confezionamento delle dosi. Infine, sempre i poliziotti di Trastevere, perlustrando il quartiere, si sono accorti che un gruppo di ragazzi stava scappando: quando hanno chiesto loro cosa fosse successo, i giovani hanno raccontato che un uomo armato si era appena allontanato. Grazie alle descrizioni fornite, la pattuglia è subito riuscita a individuarlo: fermato e perquisito, l'uomo è stato trovato con addosso una pistola a tamburo, risalente ai primi del Novecento, a suo dire appena trovata in strada. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di arma comune da sparo. (Rer)