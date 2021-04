Milano 2021: Sala, giusto che Letta guardi a M5s, ma qui siamo estremamente forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è ancora il momento di parlare dell'apertura al Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni amministrative milanesi. A chi gli chiedeva dell'alleanza con i pentastellati in occasione della presentazione della sua lista elettorale, il sindaco Giuseppe Sala ha risposto: "Io ho sempre detto che c'è una caratteristica fondamentale e cioè far parte stabilmente dell'alveo di centrosinistra. Credo che la composizione della mia lista sia in linea con questa affermazione. È una lista aperta: abbiamo rappresentanti del mondo cattolico, delle professioni, abbiamo tante anime in pena dal punto di vista della collocazione rispetto ai partiti. Ma rispetto ai partiti può esserci il senso dell'appartenenza, ma funziona molto il senso della realtà. A oggi non abbiamo ancora sentito dichiarazioni con chiarezza, soprattutto da parte di Conte, di dove i 5 Stelle si collocheranno politicamente, quindi a oggi non è il caso di parlarne". "Con il Movimento 5 Stelle io il file non l'ho aperto, anche se sono stato il primo in tempo immemore a dire che bisognava aprire. Mi riferivo soprattutto al livello nazionale, perché con questa legge elettorale bisogna mettere insieme più del 45 per cento. Quindi capisco che Letta guardi al Movimento 5 Stelle, ma a Milano credo che noi abbiamo una forza estremamente significativa", ha poi precisato il sindaco, annunciando la creazione di un tavolo politico delle liste a sostegno della sua candidatura, in cui verrà presa l'eventuale decisione sull'alleanza con i pentastellati: "Da settimana prossima alle liste che già si sono presentate chiederò di esprimere un rappresentante e creeremo un tavolo politico. Le scelte della campagna verranno prese in quel tavolo". Infine, a chi gli chiedeva se preferisca parlare con Renzi e Calenda anziché con Grillo, Sala ha risposto: "Io dialogo con tutti per definizione, perché c'è da imparare da tutti". (Rem)