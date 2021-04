Milano 2021: Sala, per mia lista punto a risultato a doppia cifra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si aspetta che la lista a sostegno della sua candidatura ottenga un risultato a doppia cifra alle amministrative 2021. "La mia lista precedente nel 2016 ha preso più o meno l'8 per cento, io ho l'ambizione di ottenere un risultato anche migliore in questa tornata elettorale e di portare una compagine di giovani che abbia una presenza significativa anche nei municipi. Credo che realisticamente questa lista possa arrivare in doppia cifra e per vincere è necessario che lo faccia", ha detto Sala alla presentazione della sua lista, su cui - ha detto - "conto molto, perché è veramente fatta a misura delle mie idee. Non è casuale la scelta di nessuno di loro. Le competenze rimangono qualcosa di estremamente importante". A chi gli chiedeva della scelta per i candidati presidenti di municipio, Sala ha risposto: "Dovremo decidere più avanti, ma non troppo. Garantisco che anche questa volta nei candidati alla presidenza dei municipi ci sarà parità di genere. Nei municipi bisogna vincere, quindi voglio candidature forti". (Rem)