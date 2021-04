© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia è al governo per conseguire risultati concreti. Prima avevamo chiusure e ristori che non arrivavano mai. Oggi abbiamo riaperture e i soldi direttamente sul conto corrente degli imprenditori. Questo è il cambio di passo". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni del Tg2. (Com)